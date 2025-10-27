日股突破5萬點，“早苗經濟學”推動行情

中評社香港10月27日電／日經新聞報導，10月27日的東京股市，日經平均指股指收盤上漲1212.67點（漲幅2.46%），報收於50,512.32點。這是日經平均股指歷史上首次收於5萬點以上。除了美國降息預期、人工智慧（AI）市場擴張等帶來的股市上漲趨勢外，以高支持率開局的高市早苗內閣經濟政策“早苗經濟學”也成為推動股指創新高的重要力量。



日經平均在21日時一度距離5萬點僅差約50點。此次突破的重要契機之一正是市場對高市新政權的期待。根據日本經濟新聞和東京EV于24日至26日實施的民調，高市內閣支持率達74%，比前任石破茂內閣成立時的51%高出20多個百分點。儘管目前仍是少數執政黨，但市場認為高支持率將有利於政府穩定執政，這也被視為股市的利多因素。



在20日至24日舉行的、旨在展示日本“資產管理立國”舉措的活動“Japan Weeks（日本金融周）”上，“早苗經濟學”以及“皋月經濟學”也成為熱門話題。財務・金融相片山皋月在24日的演講中表示，“從儲蓄到投資的轉變正在加速”，同時指出，與美國相比，日本個人金融資產中現金和存款比例仍然偏高，“說明轉變的空間仍然很大”。



27日，愛德萬測試（Advantest）、軟銀集團（SBG）、藤倉等AI與半導體相關股票帶動大盤上揚。此外，市場預期28日的日美首腦會談將就強化防衛力展開具體討論，防衛類股票買盤增強，川崎重工（川重）股價創下自1989年上市以來約36年來的新高。



市場普遍認為，日本央行將在29日至30日召開的金融政策決策會議上暫不加息。關於下一次加息時機，市場多數觀點認為“要麼在明年1月，要麼最快今年12月”。據悉，高市早苗傾向於實行積極財政與貨幣寬鬆政策，目前日元匯率徘徊在153日元附近，呈現日元貶值、美元走強趨勢。此前表現相對落後的汽車股（如豐田）也隨之上漲，東證股價指數（TOPIX）盤中首次突破3300點。



外部環境也相對有利。美國9月消費者物價指數（CPI）于24日公佈，漲幅低於市場預期，這使得本週28～29日召開的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上降息的預期進一步升溫，美股主要指數紛紛創下歷史新高。與此同時，26日結束的中美貿易談判中，中方同意將稀土（稀有金屬）出口限制措施延遲一年實施，美方則停止啟動100%的對華關稅。市場普遍認為，在30日預定舉行的美中首腦會談之前，雙方關係正出現緩和，這也支撐了投資者情緒。



關於年末前日經平均股指的上行目標，市場普遍預期約為52,000點。野村證券在23日的報告中指出：“預計2025年底TOPIX為3300點（上限3600點），日經平均為49,000點（上限52,000點）。”



日本本週起進入財報季，日本國內企業如愛德萬測試、Tokyo Electron、日立等將陸續公佈中期財報。根據日本經濟新聞8月的匯總數據，預計2026年3月財年的東證主板全部行業合計凈利潤將同比下降7%，約為47萬億日元，為六年來首次出現減益。



山和證券調查部部長志田憲太郎表示：“受惠於日元貶值與提價效應，中期財報有望出現頻繁上調。如果本期業績從7%減益改善至持平水準，市場對下期增益的期待將增強，股市上漲的持續性也會提高”，認為市場將一邊關注企業業績實力，一邊探尋年末前的進一步上升空間。