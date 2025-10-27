高市早苗內閣支持率達到74%

中評社香港10月27日電／日本經濟新聞社和東京電視台10月24日～26日實施的輿論調查顯示，10月21日上台的高市早苗內閣的支持率為74%，比前面的石破茂內閣上台時的51%高出20多個百分點。支持率比9月對石破茂內閣實施的最後一次調查上升了37個百分點。不支援高市早苗內閣的比例僅為19%。



與2002年採用現行調查方式以後上台的其他內閣相比，高市早苗內閣的支持率與鳩山由紀夫內閣（75%）、菅義偉內閣（74%）處於同等水準。



自民黨在參議院選舉中遭遇慘敗的主要原因之一是失去了年輕一代以及壯年群體等在職一代的支援。目前高市政府獲得了被視為自民黨薄弱點的人群的支援。



自民黨的支持率為36%，較上次調查上升5個百分點。與自民黨組成執政聯盟的日本維新會的支持率為9%，上升5個百分點。立憲民主黨為 7%（上月為7%），參政黨為6%（上月為10%），國民民主黨為6%（上月為9%），公明黨為4%（上月為3%）。



對高市早苗內閣及自民黨新幹部的陣容“予以好評”的比例為55%，超過了“不予好評”的29%。日本首次出現了女性擔任首相及財務相的情況。在自民黨副總裁及四大要職這5個職位中，麻生派議員佔據了3個。



從支援高市早苗內閣的理由來看，排在首位的是“政策好”（36%），第二位是“人品值得信賴”（36%）。從不支援內閣的理由來看，“因為是以自民黨為中心的內閣”（42%）佔比最高，其次是“日本政府及政黨的運營方式糟糕”（26%）。



此次還詢問了多選問題“希望首相優先處理的政策課題”。回答“物價對策”的比例為51%，佔比最高。其次是“經濟增長”（33%）與“養老金”（27%）。



還詢問了有關自民黨與維新會執政聯盟的問題。維新會選擇了不向內閣派遣閣僚的“閣外合作”模式。輿論調查顯示，認為“閣外合作即可”的比例達到50%。



回答“應該派遣閣僚”的比例為19%，回答“不應該加入政權”的比例為20%。閣外合作與加入內閣兩種意見加在一起，超半數受訪民眾對維新會加入執政聯盟表示理解。



維新會的代表吉村洋文就閣外合作強調：“首先打算在執政聯盟中發揮作用。之後再積累實力，以達到能夠正式加入內閣的水準”。



此次調查由日經調查公司於10月24日～26日針對日本全國18歲以上男女，通過電話（包括手機）採用隨機數字撥號（RDD）方式實施，共獲得1059份答覆。答覆率為44.4%。