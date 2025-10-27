十五運會火炬傳遞四城同傳一天完成

中評社香港10月27日電／十五運會火炬傳遞將於11月2日上午在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行，這是記者27日從十五運會廣東賽區執委會召開的新聞發布會上瞭解到的。



新華社報導，十五運會廣東賽區執委會大型活動和志願服務部副部長唐國華介紹，本次火炬傳遞共設火炬手200棒，每個城市跑動50棒，每棒跑動50至100米。11月2日上午9點，將在深圳市蓮花山公園舉行十五運會火炬傳遞啟動儀式。9點30分，在香港、澳門、廣州分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。火炬傳遞活動結束後，將由四個城市代表將傳遞之後的火種送至廣州，下午5點左右，在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，以銜接十五運會開幕式場內火炬傳遞和主火炬點火。



唐國華介紹，傳遞路線既注重歷史底蘊，又凸顯當代精神；既體現國際範，又充滿煙火氣。廣州突出“千年商都”的城市特色，深圳突出“開放之城”的城市特色。火炬手涵蓋各行業傑出代表和各群體代表，還有環衛工人、外賣騎手、公交駕駛員、網約車司機、護士、育嬰員等市民代表，並組建外來務工人員方陣、志願者方陣等團體火炬手，充分體現粵港澳大灣區開放、包容、溫暖、奮進的底色。



十五運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強介紹，香港賽區的火炬手由各界別組成，展現香港是一個開放、多元、共融的城市。火炬傳遞路線以添馬政府總部為起點，並以十五運會香港主場館啟德體育園為終點，途經多個香港著名地標。



“十五運會的火炬傳遞是粵港澳大灣區融合發展的重要展現，象徵三地同心，共同為體育事業和國家發展貢獻力量。香港首次作為承辦城市，可以參與火炬傳遞，香港市民倍感榮耀。火炬傳遞代表著體育精神的傳承，不僅促進香港與內地的體育合作交流，也進一步促進民族團結和文化融合。”楊德強說。



十五運會澳門賽區籌備辦公室主任潘永權介紹，澳門賽區的火炬傳遞活動將在澳門半島進行，途經澳門旅遊區，串聯澳門多個具有代表性的歷史文化地標，生動展現澳門作為中西文化交匯點的獨特魅力。