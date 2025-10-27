韓：美韓關稅磋商恐難在APEC峰會期間談妥

中評社香港10月27日電／韓聯社報導，韓國國家安保室第三次長吳玹周27日在外媒記者會上表示，考慮到韓美關稅磋商進展情況，預計很難借在亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議期間舉行的兩國首腦會談之機談妥。



對於美國總統特朗普日前做出“韓美關稅後續磋商接近達成協定”的表述，吳玹周做出如上表態。她表示，政府從未將APEC峰會或韓美首腦會談當做關稅磋商時限。她說，韓方在與美方進行談判時看重商業合理性和對國家經濟的益處等因素。被問及政府是否考慮“與其不划算，不如不簽”的選項時，吳玹周表示，談判破裂不是政府立場，談判團將為達成協定努力到最後一刻。



對於特朗普和朝鮮國務委員會委員長金正恩借APEC峰會之機會晤的可能性，吳玹周表示，應該區分猜測和期待，坊間雖有兩位領導人可能會晤的說法，但雙方會晤的可能性很小。她同時表示，考慮到2019年6月的朝美首腦會談籌備工作僅耗時30個小時，若朝美臨時安排首腦會談，韓方也足以籌備。被問及此番話是否意味著政府為總統李在明參與朝美首腦會談的可能性做準備時，她表示，李在明並不認為韓方必須參與朝美首腦會晤。



2019年6月29日，特朗普在日本大阪出席二十國集團（G20）峰會之後啟程赴韓之前在社交賬號上發文，向金正恩提出會晤提議。之後30多個小時後的6月30日下午，特朗普和金正恩在韓朝邊境的板門店舉行會晤。