中評關注：十五運火炬傳遞港澳穗深同步舉行

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強（中）27日聯同警務處和運輸署代表舉行聯合記者會，並展示火炬（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月28日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會（十五運會）將於十一月九日正式開幕，十五運會火炬傳遞將於十一月二日在香港、澳門、廣州、深圳四個城市同步舉行。全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強27日在聯合記者會上介紹香港站相關安排，香港站火炬傳遞路線全長約10公里，共分為五段，包含跑步、乘船、乘坐開篷巴士等不同形式。



據悉，為迎接第十五屆全國運動會開幕，十五運會火炬傳遞將於十一月二日在香港、澳門、廣州、深圳四個城市同步舉行，每個城市50名火炬手，共200名。當日上午九時於深圳舉行火炬傳遞啟動儀式，香港、澳門和廣州於上午九時三十分分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。



火炬傳遞結束後，四個城市的代表會將火種送回廣州，並在下午約五時在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，以銜接十五運會開幕式場內火炬傳遞和燃點主火炬。



全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強27日聯同警務處和運輸署代表舉行聯合記者會，介紹火炬傳遞香港站的路線和相關交通運輸安排。



據介紹，香港的火炬傳遞於十一月二日上午九時三十分開始，路線全長約10公里，共分為五段，其中跑步距離約佔3.8公里。