特寫：全運會香港媒體中心為記者健康打氣

在中心的公告大屏幕可以看到，“伸展時段”和“健身時段”已啟動（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月28日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會（十五運會）香港賽區主媒體中心10月26日起正式投入運作，並將開放至11月23日。中評社記者27日探訪媒體中心觀察到，中心對媒體工作人員的服務可謂“十分貼心”，不僅有日常國際大賽都有的巴士接駁、餐飲等服務，中心還為記者提前準備好了“健身課”。而除了有人體醫療服務，還為相機也準備了“醫療室”。



秉持十五運會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）綠色辦賽的理念，主媒體中心由中山紀念公園體育館改裝而成。主媒體中心座落維多利亞港旁，讓媒體在報導中可融入香港標誌性美景，展現香港城市魅力。



中評社記者當天在主媒體中心看到，靠近海邊的區域設有具香港特色的“香港街”餐飲區，工作人員正在做最後準備。據悉餐飲區將在幾日後正式運營，供應本地美食。



而主媒體中心也將為註冊媒體提供點對點巴士服務，方便傳媒往返各比賽場地及媒體酒店。相關服務將在31日開啟。



尤其吸引中評社記者注意的是，雖然中心大部分功能服務都在31日才陸續開啟，但媒體中心的“伸展時段”和“健身時段”已經提前啟動。在中心的公告大屏幕可以看到，當天的“伸展時段”已經開放預約；而次日的“健身時段”可謂節目豐富，包括了健身、肌筋膜放鬆班、啞鈴及徒手循環訓練等；健康工作坊後幾日的活動還有“核心力量訓練”等等，看上去既科學又新潮，真是全方位為記者健康“充電”“打氣”。



另外，現場除了醫療救護室外，還提供了專門的相機維修服務時段，這在國內外大活動的新聞中心都是較為少見的服務，足見主辦方的貼心細緻。