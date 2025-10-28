】 【打 印】 
中評鏡頭：十五運香港媒體中心服務全方位
二樓內設主新聞中心與國際廣播中心（中評社　盧哲攝）
　　中評社香港10月28日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會（十五運會）香港賽區主媒體中心10月26日起正式投入運作，並將開放至11月23日。中評社記者27日探訪了中山紀念公園體育館改裝而成的主媒體中心，寬敞簡潔的兩層設計在細節上滿足媒體需求，尤其為記者報導提供了多種細節支援。

　　主媒體中心一樓主要由新聞發佈廳和媒體餐飲區組成。二樓內設主新聞中心與國際廣播中心。

　　其中，主新聞中心為註冊媒體和轉播機構提供工作區、採訪區、新聞發布廳及各項設備，並播放賽事實況和提供即時比賽成績與賽事信息。中評社記者在主新聞中心看到，容納百人的工作區已經設置好工作台，其中記者工作“賴以生存”的電源插口做到了每桌兩板，而為了減少內地與香港電源插口不同的困擾，每個插座板都設置了USB和type-C插口，滿足不同需求。

　　在工作區一旁，則設有大小不一的採訪室、會議室、辦公室等工作區域，裡面放置有桌椅及打印機等設備。有些採訪室則佈置成沙發對談的格局。

　　在二樓另一端的國際廣播中心，是十五運會和殘特奧會的廣播總控制室。由十五運會主廣播機構中央電視台匯總粵港澳所有賽場的公用訊號，再發放予本港四家獲授權媒體，即香港三間免費電視台和香港電台，在本地免費播放十五運會的賽事。當天已有本地電視台及電台工作人員入駐工作，牆面上的大屏幕在滾動播出相關資訊。
　　 
　　據悉，十五運會和殘特奧會期間預計將有數百名內地和海外媒體從業員來港採訪。
 


