民進黨、國民黨支持度“黃金交叉”版圖大翻轉

中評社台北10月27日電／TVBS報道，新任國民黨主席鄭麗文近期積極拜會各地方黨部，團隊也進行職務交接，將於11月1日正式走馬上任。《震傳媒》今（27）日公布最新政黨民調，民進黨與國民黨“黃金交叉”，領先7.7個百分點，民眾黨則下滑3.7%。



政黨傾向民調 民進黨支持度最高



根據《震傳媒》民調結果，政黨傾向方面，民眾支持民進黨的比例較高為30.7%，與9月份23.8%相比，增加6.9個百分點。支持國民黨有23.0%，與9月份27.5%相比，減少4.5個百分點。兩黨差距7.7%，民進黨自6月份後再次突破3成，國民黨則是近3個月首度下降。民眾黨支持度從9月份17.6%，掉到13.9%；其他為4.9%。



泛綠陣營上升 泛藍陣營下降



至於藍綠陣營部分，泛綠陣營上升至33.1%，9月份28.5%是近一年最低點，10月份增加4.6個百分點。泛藍陣營從9月份近一年最高點36.5%，減少7.6個百分點到28.9%。藍綠陣營相差4.2%，中間選民包含不偏任何政黨、不了解政治為28.5%，有支持政黨不偏藍綠則是9.5%。



該民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年10月20日至10月21日，針對台灣年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。