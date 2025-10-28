香港中國研究生會舉辦“人工智能的現在與未來”主題活動

香港中國研究生會會長李劍諸博士致歡迎辭。 主題講座的交流環節氣氛熱烈，專家學者們互動踴躍。 中評社香港10月28日電／“人工智能的現在與未來”主題活動於10月26日圓滿結束，吸引了來自學術界、科技產業、青年社群以及新聞界的眾多人士參與。



這次活動由香港中國研究生會（以下簡稱研究生會）、京港學術交流中心聯合主辦，香港中聯辦教科部徐劍處長親臨現場，展現對香港青年學術交流與科技創新的高度支持和關注。



研究生會會長李劍諸博士致歡迎辭的時候表示，本次活動對促進青年學生、專家學者、企業界精英的交流互動，將會產生積極意義。透過思想碰撞，每位參與者都將收穫滿滿，對人工智能的未來發展，有更深入的瞭解和憧憬。



李劍諸亦介紹了香港中國研究生會的特色與會員構成。1994年創立以來，匯聚並成為香港及內地頂尖高校的碩士與博士研究生的精神家園，會員多為在學術、專業及公共領域具備深厚素養與實踐經驗的精英。研究生會積極參與和推動國家的高等教育、科技與文化建設，多次協助教育部在香港舉辦中國高等教育展，三十多年來一直為促進港生赴內地升學、兩岸三地的學術與文化交流，發揮著橋樑作用。



創會會長、香港大學文學院施仲謀教授回顧了研究生會的早期發展。他亦寄語研究生會不忘初心、繼往開來，凝聚更多志同道合的高學歷精英，為香港的繁榮穩定，為國家的發展戰略作出更大的貢獻。



本次活動邀請到兩位重量級主講嘉賓——林靜教授及柳崎峰教授，分別就人工智慧的技術革新與垂直應用進行深入分享。林教授以《機器智慧與人類未來的探索：從技術革新到應用突破的演進路徑》為題，剖析人工智慧如何滲透至生活與產業，並展望人機共融的未來。柳教授則以《Precision ThroughFeedbacks：The Next Era ofVertical AI》為題，探討垂直領域AI如何透過反饋機制提升精準度，展示AI在行業場景中的落地能力與潛力。