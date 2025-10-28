美匯跌勢持續　金價整固再上

隨著美匯走弱，相信更多資金流向黃金市場，短期金價調整，是低吸機會。（大公報） 中評社香港10月28日電／近期金價從歷史高位回落，屬健康調整。事實上，美國公共債務直撲40萬億美元，進一步打擊其金融霸主地位，加速美匯跌勢。黃金資產總市值一度逾30萬億美元，繼續成為避險首選，預期金價整固之後，有力再度破頂。



大公報報導，國際金價由歷史高位4381美元急挫至4000美元，創下12年最大盤中跌幅，相信是包括對衝基金在內的投機性買盤短線獲利，加上過去三個月累積升幅兩至三成，出現較大的調整不令人感到意外，這無礙金價中長期升勢。黃金已是全球第二大儲備資產，僅次美元，預期各國央行繼續增加黃金作為外匯儲備，以分散與對衝偏重美元資產的風險。據德銀估計，黃金在全球外匯儲備比重升至30%，逐步接近美元約40%的比重。



全球公共債務迭創新高，特別是近年美歐日等發達國不約而同增加發債，實施擴張性財政政策提振經濟，令黃金資產在全球儲備地位日益重要，特別是美國政府停擺約一個月，引發市場對持有美元資產感到不安，原因美國公共債務總額已超過38萬億美元，在兩個月內增加1萬億美元，不排除今年底至明年初，美債規模上破40萬億美元。

