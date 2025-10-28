政府停擺　美國27日已有超3000航班延誤

中評社香港10月28日電／由於聯邦政府“停擺”導致美國空中交通管制員缺勤，美國全國航空交通受到重大衝擊。航班追蹤網站數據顯示，截至美國東部時間27日14時，美國當天已有超過3000架次航班延誤。在26日，美國全國共有超過8600架次航班延誤。



自10月1日美國聯邦政府“停擺”以來，本就人手短缺的空中交通管制更加捉襟見肘。10月28日本是發薪日，但空管人員將無法拿到工資，人員缺勤、機場混亂和航班延誤的情況有可能進一步加劇。