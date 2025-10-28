【
大
中
小
】 【
打 印
】
政府停擺 美國27日已有超3000航班延誤
http://www.CRNTT.com
2025-10-28 11:19:50
中評社香港10月28日電／由於聯邦政府“停擺”導致美國空中交通管制員缺勤，美國全國航空交通受到重大衝擊。航班追蹤網站數據顯示，截至美國東部時間27日14時，美國當天已有超過3000架次航班延誤。在26日，美國全國共有超過8600架次航班延誤。
自10月1日美國聯邦政府“停擺”以來，本就人手短缺的空中交通管制更加捉襟見肘。10月28日本是發薪日，但空管人員將無法拿到工資，人員缺勤、機場混亂和航班延誤的情況有可能進一步加劇。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
湯紹成：中美關係緩和 綠營如熱鍋螞蟻
(2025-10-28 00:55:08)
劉燈鐘：美學者指賴魯莽 釋約束訊號
(2025-10-28 00:44:12)
張競：美冒出挺台法案 給賴政府壯膽
(2025-10-28 00:22:02)
哈里斯暗示可能再次競選美國總統
(2025-10-27 11:40:35)
俄：已向美通報“海燕”核動力導彈試射情況
(2025-10-27 11:39:58)
美將“減持”對歐同盟義務
(2025-10-27 11:12:18)
蘭德公司報告稱美歐同款戰機互修障礙多
(2025-10-27 11:10:35)
特朗普稱“國際部隊”不久將進駐加沙
(2025-10-27 10:24:08)
美國海軍打造“黃金艦隊”遭質疑
(2025-10-27 10:07:17)