買家實質支持　香港樓價由跌轉升

今年樓價由跌轉升，是有多方面的實質因素支持。（大公報） 中評社香港10月28日電／大公報報導，世紀21星鑄總經理楊永健認為，過去樓市曾經有一段長時間出現租金升、樓價跌的“怪現象”，主要是因為在高息環境下，樓市整體吹淡風，但疫情過後租賃市場持續暢旺，內地生以至海外人才來港發展，導致租金持續上升。隨著減息周期展開，這一形勢已經逆轉。今年將會是樓價“由跌轉升”的一年，預計樓價擺脫連跌三年的頽勢，今年料錄得正增長。



自2022年開始，樓價持續回落，以政府物業差餉數據計，其間樓價累計跌幅約達三至四成；而以樓價指數來看，2021年7月的高位逼近400點，比起2019年疫情前還要高，其後經歷漫長的下跌，直至今年年初，樓價指數跌至284.9點，不少屋苑樓價跌至十年前水平。



隨著新盤交投顯著回升，發展商庫存逐步減少的因素下，新盤定價已明顯較以往進取。以樓價指數計算，自今年4月開始已連升半年，最新的樓價指數亦已超越年初水平。換言之，今年樓價指數已經“由跌轉升”，加上美國減息周期於上月重啟，減息效應下，相信未來數月樓價仍會維持輕微升幅。



笋盤減少 議價幅度收窄



相信大家還記得，早前有本地學者明言樓市泡沫爆破未止，樓價會較高位下跌六成至七成半，現階段樓價是否已經提前完成整固？從指數來看，樓價回升已是不爭的事實，再者今年樓價“由跌轉升”是有多方面的實質因素支持，減息效應加上租金持續上升，“供平過租”成為買家以至投資者入市的最大推動，一、二手交投顯著回升下，市場上笋盤賣少見少，議價幅度回落，叫價相對調高，樓價自然顯著回升。



事實上，近月二手市場已接連錄得多宗投資者短炒獲利個案，其中元朗好悅洋樓一個細單位，售價半年炒高52%，升幅令人咋舌，該兩房單位實用面積約313方呎，投資者今年4月以120萬元低價購入，上月叫價200萬元放售，近日議價至182萬元易手，半年勁賺62萬元。此外，去年底推售的啟德天璽.天，近月的二手轉售亦全數獲利離場，樓價“由跌轉升”是有買家實質支持。