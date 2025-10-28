﻿港大醫學院開發癌症免疫數據引擎

港大研究團隊建立大數據平台“癌症免疫數據引擎”。（大公報） 中評社香港10月28日電／大公報報導，香港大學李嘉誠醫學院成功開發“癌症免疫數據引擎”。該平台聯同美國國家癌症研究所，整合了全球5957位癌症病人的免疫療法數據與多組學資訊，涵蓋17種癌症及8575份腫瘤樣本，現已於美國國家癌症研究所官網開放。團隊透過此引擎鎖定AOAH這一關鍵分泌蛋白，證實其可清除免疫阻礙、激活抗瘤細胞並對抗腫瘤逃遁，為中晚期癌症免疫治療破局，目前正推進一期臨床試驗，目標將相關患者治癒率從5%至20%提高至40%以上，並計劃借大灣區優勢惠及全球患者。



港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系講座教授兼陳一微基金教授（癌病研究學）關新元教授，連同美國國家癌症研究所姜鵬研究員指出：“人類基因組約有1903種編碼分泌蛋白的基因，但其中61%在癌症中的功能未知。研究團隊使用‘引擎’平台全面分析所有與泛腫瘤免疫治療效果高度相關的基因，並鎖定多種過去在癌症中作用未明的分泌蛋白。結果發現，名為醯氧醯基水解酶（AOAH）的分泌蛋白在治療黑色素瘤、胰腺癌、肝癌、結直腸癌、腎癌等多種腫瘤中的免疫治療效果最為顯著。”據悉，有關研究成果目前已發表於國際科學期刊《細胞》。

