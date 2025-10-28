中國證監會將啟動實施深化創業板改革

中評社香港10月28日電／

中國證監會主席吳清10月27日在2025金融街論壇年會上發表題為《發揮投融資綜合改革牽引作用 推動“十五五”資本市場高質量發展》的主題演講。



吳清表示，證監會將啟動實施深化創業板改革，設置更加契合新興領域和未來產業創新創業企業特徵的上市標準，為新產業、新業態、新技術企業提供更加精準、包容的金融服務；將擇機推出再融資儲架發行制度，進一步拓寬併購重組支持渠道；將繼續把北京作為資本市場改革開放的重要窗口，推動更多先行先試政策“首家”“首例”在京落地。



吳清表示，放眼未來五年，我國資本市場發展的內外部環境仍將面臨複雜深刻變化，既有新的挑戰，也孕育著新的機遇。



一方面，百年變局加速演進，世界形勢變亂交織，國際經貿秩序重構，全球金融市場脆弱性加大。在風險再定價、資產再平衡過程中，穩健性和均衡性日益成為資產配置的優先選項，“把雞蛋放在不同籃子裡”成為越來越多國際投資者的共識。數據顯示，今年前9個月國際資金流入新興市場超過1500億美元。在此過程中，A股、港股等中國資產的價值被持續重估、配置和再配置。



另一方面，在新一輪科技革命和產業變革引領下，以人工智能、生物醫藥為代表的新產業、新業態蓬勃發展，在重塑生產方式、優化資源配置、提升全要素生產率方面發揮著關鍵作用。這些新產業、新業態投入高、風險大、回報周期長，往往需要更大規模的耐心資本投入和更靈活、更包容的融資環境，以利於更好支持創新資本形成和創新動能培育。

