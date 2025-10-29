APEC峰會將開　世界聚焦韓國慶州

APEC峰會周在韓國慶州開啟（圖片來源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社香港10月29日電（記者 郭至君）APEC第三十二次領導人非正式會議將於10月31日至11月1日在韓國慶尚北道慶州舉行。本屆峰會的主題是“共建可持續的未來：連接、創新、繁榮”，圍繞三大優先事項展開——強化互聯互通、推動創新、實現包容性增長與繁榮。這是繼2005年釜山APEC峰會後，韓國時隔20年再次舉辦該峰會。韓國2025APEC峰會官網寫道：“韓國時隔二十年再次擔任亞太經合組織主席國，將致力於加強亞太地區經濟合作、促進可持續增長”。作為東道國，韓國將主導兩項核心議題：人工智能合作與人口結構變化。



據外交部網站消息，應大韓民國總統李在明邀請，國家主席習近平將於10月30日至11月1日赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。外交部發言人郭嘉昆在24日的例行記者會上介紹，此訪是習近平主席時隔11年再次對韓國進行國事訪問，也是李在明總統就任後中韓元首首次會晤。郭嘉昆還表示，習近平主席出席今年亞太經合組織領導人非正式會議，體現了中方對亞太區域經濟合作的高度重視。習近平主席將在會上發表重要講話，並同有關國家領導人舉行雙邊會見。除中韓領導人會晤外，外界還高度關注習近平主席和美國總統特朗普是否會晤以及其會談內容。



本次APEC峰會選址不是在韓國首都首爾，也不是韓國第二大港口城市釜山，而是千年古都慶州，它位於韓國東南部，東臨東海，是新羅王朝（前57－935年）千年都城所在地，在高麗時期改稱慶州，現存石窟庵、佛國寺等3處世界文化遺產，被譽為“無圍墻的博物館”。

