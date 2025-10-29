李家超記者會：全面做好立法會選舉工作

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月29日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超28日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。他談及，特區政府會全力推動和落實好立法會換屆選舉工作；並介紹了未來十天將會連續進行兩次重要外訪，包括二○二五年亞太區經濟合作組織領導人非正式會議及第八屆中國國際進口博覽會。李家超還就立法會換屆選舉、基孔肯雅熱本地個案、貨機墮海事件等問題作出回應。



以下是李家超的發言及中文答問內容：



行政長官：大家早晨。今日跟大家講兩件事，一是立法會選舉，另一是未來十天我將會連續進行兩次重要外訪。



首先是立法會選舉。二○二五年立法會換屆選舉的提名期在上星期五展開，截至昨日，選舉主任共接獲50份提名表格。我再次鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當、熱心服務市民的賢能人才積極參選。選舉的競爭會是熱烈的，候選人將以政綱論高低、以能力決勝負、以表現爭認可，將會是一場高質量、高水平的良性競爭。



立法會是特區政治體制的重要組成部分，許多政府政策都要經過立法會立法或撥款才可正式落實，因此立法會選舉至關重要。特區政府會全力推動和落實好選舉工作，尤其三方面。



第一，確保選舉公平、公正、誠實、安全有序舉行。立法會選舉由特區全責舉行。特區政府會全力辦好今次的立法會選舉，包括改善和優化各項選務安排和選舉流程，令選舉全流程暢順進行，會確保選舉公平、公正、誠實、安全有序地舉行，讓候選人悉心全力以赴進行競選工程，包括介紹政綱、組織推介、宣傳和參與辯論論壇等，讓不同組別的候選人熱烈投入，良性競爭，讓市民更認識他們，營造全城投入競選和投票的熱烈氛圍。