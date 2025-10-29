李家超將出席慶州APEC會議及上海進博會

香港特區行政長官李家超28日出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月29日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超29日將啟程前往韓國，出席在慶州舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議及相關活動。李家超還將出席於11月5日在上海開幕的第八屆中國國際進口博覽會。



香港特區行政長官李家超28日出席行政會議前會見傳媒時表示，未來十天會接連外訪，出席兩個重要會議。



李家超29日啟程前往韓國慶州市，出席二○二五年亞太區經濟合作組織（亞太經合組織APEC）領導人非正式會議。李家超將出席十一月一日舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，並於十月三十一日出席亞太經合組織領導人與東道主嘉賓非正式對話、亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話，以及會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴。與會期間，李家超會與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見。香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺亦會出席十月三十日舉行的亞太經合組織部長級會議。



今年APEC的主題是“我們構築的可持續明天”（Building a Sustainable Tomorrow），聚焦討論“連接、創新、繁榮”三個重點。李家超說，會議將重點討論貿易與投資、人工智能以及人口結構變化等議題，與特區政府的施政方向一致。



李家超表示，APEC的成員經濟體佔本港外貿總值約八成，是香港重要的貿易夥伴。APEC是香港進一步加強與區內經貿合作的重要平台。香港近年在深化國際經貿網絡、招商引資、推動人工智能和科技革新等方面，都以改革思維推出不少新措施，期待在APEC會議上分享香港在這方面的政策和經驗。