李家超：堅決防範和打擊干擾破壞選舉的行為

香港特區行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月29日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超28日出席行政會議前會見傳媒時表示，立法會選舉至關重要，特區政府會全力推動和落實好選舉工作，包括確保選舉公平、公正、誠實、安全有序舉行；堅決防範和打擊任何干擾、破壞選舉的行為；積極鼓勵社會各界支持和投入選舉。



李家超說，二○二五年立法會換屆選舉的提名期在上星期五展開，截至27日選舉主任共接獲50份提名表格。他再次鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當、熱心服務市民的賢能人才積極參選。“選舉的競爭會是熱烈的，候選人將以政綱論高低、以能力決勝負、以表現爭認可，將會是一場高質量、高水平的良性競爭。”



李家超表示，立法會是特區政治體制的重要組成部分，許多政府政策都要經過立法會立法或撥款才可正式落實，因此立法會選舉至關重要。特區政府會全力推動和落實好選舉工作，尤其三方面。



第一，確保選舉公平、公正、誠實、安全有序舉行。立法會選舉由特區全責舉行。特區政府會全力辦好今次的立法會選舉，包括改善和優化各項選務安排和選舉流程，令選舉全流程暢順進行，會確保選舉公平、公正、誠實、安全有序地舉行，讓候選人悉心全力以赴進行競選工程，包括介紹政綱、組織推介、宣傳和參與辯論論壇等，讓不同組別的候選人熱烈投入，良性競爭，讓市民更認識他們，營造全城投入競選和投票的熱烈氛圍。