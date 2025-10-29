李家超：高度關注貨機墮海事件盡快完成調查

香港特區行政長官李家超28日出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月29日電（記者 盧哲）阿聯酋航空貨機在香港機場衝出跑道墜海，造成機場地勤兩死事故。香港特區行政長官李家超28日表示，高度關注事件，會盡快完成調查。



一架由杜拜抵港的阿聯酋航空貨機20日在香港國際機場北跑道降落後突轉左衝出跑道，撞倒一輛地勤巡邏車，飛機與巡邏車衝入海中，巡邏車上兩人死亡，飛機上四名機組人員無恙。



香港特區行政長官李家超28日出席行政會議前會見傳媒時談及有關貨機墮海事件。李家超說，對在事件中兩名保安人員不幸身故感到痛心，表示深切哀悼，亦向他們的家人致以深切慰問。



李家超表示，高度關注事件，已指示運輸及物流局全面統籌和迅速處理，特別是三方面的跟進：第一是全面、全速徹查事件，找出事故原因，如有違法、違規，必須追究責任；第二，全力協助家屬，助他們渡過難關；第三，確保一切運作符合國際民航安全標準，包括機場運作、基建、工作人員和乘客安全。



李家超說，運輸及物流局在意外發生後即時迅速處理事件，包括跟土耳其當局會面，表達我們對事件的關注和受影響家屬的意願，協調涉事貨機的公司、不同機構與部門迅速應對和善後。打撈工作已經完成，而北跑道在打撈工作完成後已經重開，機場運作已經回復正常。