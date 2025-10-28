香港新聞聯“重走滇緬路”活動啟動

參觀南洋華僑機工抗日紀念碑（圖片來源：文匯網） 中評社北京10月28日電／據文匯網報導，10月27日，由雲南省人民政府新聞辦公室與香港新聞工作者聯會聯合開展的“重走滇緬公路”主題採訪活動在昆明啟動。從滇緬公路“零公里紀念碑”開始的採訪活動，將持續到11月1日，期間媒體團將到訪昆明、大理、保山、德宏等地，實地踏訪滇緬公路，深入挖掘滇緬公路的歷史故事和文化內涵。



此次赴滇採訪，香港新聞界參加的有香港新聞聯副主席郭一鳴、香港新聞聯會長張國良、香港新聞聯副主席、明報副總編輯林藹純、香港潮州商會前會長黃書銳、香港新聞聯秘書長趙汝慶、香港新聞聯理事、香港01執行總編輯任璐，以及香港01、橙新聞、有線新聞、鳳凰衛視、香港大公文匯傳媒等多家媒體。



首日，媒體團前往滇緬公路零公里紀念碑，參觀並感受這一標誌性地點所承載的歷史記憶。參觀車家壁滇緬公路雕塑群，通過雕塑藝術瞭解那段波瀾壯闊的歷史。隨後前往西山南洋華僑機工抗日紀念碑，獻花並參觀展覽，參觀南僑機工主題文化長廊與歷史文化紀念館，緬懷南洋華僑機工的英勇事跡。



萬眾同心：築就抗戰生命線滇緬公路



在中國人民抗日戰爭的艱苦歲月里，滇緬公路被譽為“築路史奇跡”，它橫貫崇山峻嶺，從昆明至畹町，中國境內總長959.4 公里，成為中華民族抵禦外侮的重要通道。



1937年，抗日戰爭全面爆發，中國沿海港口相繼被日軍封鎖，國際援助物資和戰略物資的運輸通道被徹底切斷，中國面臨物資供應的嚴峻形勢。同年8月，雲南省主席龍雲提出修築滇緬公路和滇緬鐵路。1937年年底，雲南下達修築滇緬公路通令。 1938年1月，滇緬公路沿線各縣民工陸續到達規定工地，全線同時開工。



來自漢族、白族、彞族、傣族等10多個民族的民工積極參加修路，滇緬公路修建高峰期，每天施工人數達20萬人。修路期間，民工自帶口糧、工具和簡單行李，搭窩棚、住洞穴，臨寒冒暑，輪班晝夜搶修。沒有水泥，他們自燒石灰、黏土作為水泥；沒有壓路機，他們造石滾壓路；沒有火藥，他們就地土法製造火藥；火藥供應不足，他們採用古時修“僰道”的火燒法，用柴火燒岩石，激水崩裂，千方百計克服困難。據史料記載，在築路過程中，因公死亡人數不下3000人，因公傷殘者達萬人之多。為修築這條“抗戰生命線”，雲南各族人民團結一致，表現出崇高的愛國熱情和犧牲精神。