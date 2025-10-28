謝展寰巡鳳德邨　視察預防基孔肯雅熱工作

環境及生態局局長謝展寰（右二）今日（27日）下午在食物環境衞生署署長吳文傑（右三）和助理署長（行動）蔡家偉（右四）陪同下於黃大仙鳳德邨視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作。政府新聞處圖片 中評社北京10月28日電／據文匯網報導，衞生署衞生防護中心昨日（26日）公布錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）下午在食物環境衞生署（食環署）署長吳文傑、助理署長（行動）蔡家偉及相關部門代表陪同下，到女患者居住的黃大仙鳳德邨及附近一帶視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作。



謝展寰表示，本港2018年也曾出現18宗透過蚊傳播的本地登革熱個案，因政府和各界合力防蚊滅蚊，成功切斷傳播鏈。他鼓勵食環署員工加強防蚊滅蚊工作，全力遏止今次基孔肯亞雅熱的傳播。



屋苑及地盤有蚊子滋生及積水 提2宗檢控兼發5張法定通知書



食環署人員向謝展寰匯報，今日派員巡查首宗感染基孔肯雅熱的本地個案患者住所附近一帶，發現有屋苑有蚊子滋生及積水情況，已按香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》第27條向相關物業管理公司提出1宗檢控，並發出1張法定通知書，要求該公司負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。



食環署另亦發現附近地盤有蚊子滋生及積水情況，並向相關地盤承辦商分別提出1宗檢控及發出4張法定通知書。此外，食環署亦巡視了附近範圍內的學校、長者院舍和幼兒設施，並在有關學校內設置新型捕蚊器，加強防控蚊患。



謝展寰表示，在現有強化措施的基礎上，政府會全力加強控蚊工作。環境局今日召開了政府跨部門防治蟲鼠督導委員會（委員會）特別會議，指導各相關部門在其所屬範疇內加強防蚊滅蚊；食環署各分區辦事處亦會在地區層面召開跨部門會議，全方位加強防蚊滅蚊。