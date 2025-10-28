佩德羅薩：中方對APEC貢獻重大

中評社北京10月28日電／據新華社報導，亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議即將在韓國舉行。亞太經合組織秘書處執行主任愛德華多·佩德羅薩在新加坡接受新華社記者專訪時表示，中國一直是APEC事務負責任的參與方，為這一組織發展作出重大貢獻，相信中方將為APEC議程帶來新的貢獻。



佩德羅薩回顧道，2014年中國主辦亞太經合組織第二十二次領導人非正式會議，會議期間各方圍繞亞太自由貿易區進行了深入討論，並通過北京綱領，“這份文件至今是我們推進相關工作的參考依據”。這次會議還批准了《亞太經合組織互聯互通藍圖》，就成員之間在基礎設施、人員往來等方面的銜接作出規劃，“這些都是中國在主辦會議時作出的重要貢獻”。



在佩德羅薩看來，當今世界正經歷多重轉型，亞太地區也面臨一系列挑戰，包括氣候變化、自然災害增多、人口結構變化、能源轉型等。他指出，近年來全球供應鏈的脆弱性尤為突出，當前的重點是如何讓其更具韌性。



今年的會議將人工智能列為會議重要議題之一。對此，佩德羅薩表示，人工智能有助於提升供應鏈透明度。“我們需要知道供應鏈各環節在哪裡，每件產品的零部件來自何處。借助人工智能，我們可以更清晰地掌握這些信息，從而增強供應鏈的透明度與韌性。”



APEC成立於1989年，現有21個經濟體成員。佩德羅薩認為，APEC具有靈活性，尊重成員自身利益，“它就像一個思想的平台”，各方能夠尋找共同議題，並在複雜議題上展開合作性討論。



他說，在全球面臨不確定性的當下，APEC倡導自主自願、協商一致、循序漸進的合作方式，為地區合作帶來更多確定性。



佩德羅薩說，人口老齡化也是本地區重要議題之一，各經濟體發展程度不同，但都需要提前應對老齡化趨勢。“各經濟體的結構與社會保障體系不同，但我們仍能從彼此經驗中學習。”



“互相分享、彼此學習是APEC機制的重要特點。”佩德羅薩表示，“世界面臨波動，APEC在引導各方尋找前進方向上發揮著關鍵作用。”