大公社評：貿戰回原點，美國何必當初！

中評社北京10月28日電／新一輪中美經貿磋商在吉隆坡落下帷幕。雙方以今年以來中美兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美國對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識，並同意進一步確定具體細節，以及履行各自國內批准程序。新一輪磋商為中美經貿關係注入了穩定性，符合中美雙方利益，符合國際社會的期待，也再次讓世界看到中國的實力和底氣。



今年4月，美國特朗普政府向全球發動貿易戰，對華關稅一度提升至145%，中方採取了對等反擊措施。過去幾個月，雙方經貿團隊經過了四輪磋商。按照中美8月馬德里經貿磋商的結果，雙方再一次延長關稅休戰期至11月10日。中方嚴格遵守中美兩國元首歷次通話共識，認真落實經貿磋商達成的共識安排，悉心呵護來之不易、相對穩定的中美經貿合作關係。



但世所共見的是，中美馬德里磋商後，美方密集推出20項對華打壓措施，包括在9月份出台管制實體清單穿透性規則，將數千家中企延伸劃入“實體清單”；施壓荷蘭“強搶”安世半導體公司；10月14日落實對華造船舶徵收港口費，威脅自11月1日起對中國產品加征100%關稅並對所有關鍵軟體實施出口管制等。在這種情況下，中方打出了一套組合拳，包括對涉美船舶徵收港務費、將韓華海洋株式會社的5家美國子公司列入反制清單，並根據國際慣例收緊稀土出口管制措施。



過去一個月中美關係的震蕩，不是中方願意看到的。在美方的請求下，雙方經貿團隊在吉隆坡展開了第五輪磋商，經過一天多的密集討論，雙方就彼此關注的重要經貿議題形成初步共識，下一步將履行各自國內批准程序。



其實，美方炒作的中國稀土管制、拒買美國大豆問題，在今年4月前美國發起關稅戰之前並不存在。美方將國內芬太尼氾濫問題歸咎於中國，更是欲加之罪。對於貿易戰，中方一向態度鮮明：中方“不願打、但也不怕打”。事實充分證明，不管美國如何以極限施壓方式，企圖迫使中方屈服，中方都是無懼無畏，有理有節展開反擊，打到了美國痛處，迫使美方一再主動要求談判，最終又是回到原點。這正應驗了中國俗語：早知今日，何必當初！



中美經貿關係的本質是互利共贏，而不是單方面“恩賜”，雙方合則兩利、鬥則俱傷。正如中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰指出，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。對於在經貿合作中出現的分歧和摩擦，雙方應本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。