鐘台文：祖國必然統一勢不可擋

中評社北京10月28日電／評論：祖國必然統一勢不可擋



來源：新華社 作者：鐘台文



解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的應有之義。兩岸同屬一個中國，祖國統一大勢不可阻擋，這是中華民族走向偉大復興的時、勢、義所決定的。統一不是一種選擇，而是一種必然。在中華民族走向偉大復興的歷史徵程中，兩岸中華兒女一定能夠早日解決台灣問題，實現祖國完全統一，共享民族復興榮耀。



兩岸統一是民心所向



在中華民族幾千年的歷史長河中，統一始終是歷史發展的主流。中華民族書寫了輝煌的歷史，創造了燦爛的文明，深刻認識到“統則強、分則亂”的興衰規律，形成了追求“大一統”的共同價值取向。自宋元以來，台灣絕大多數時間都是統一的多民族國家的一部分。即便是在被日本非法侵佔的50年裡，台灣同胞武裝、非武裝反抗日本殖民統治從未停止，更有數萬人胸懷“欲救台灣，必先救祖國”的信念，奔赴祖國大陸參加抗日戰爭，最終與大陸同胞共同取得抗戰的偉大勝利，台灣隨之光復、回歸祖國。這充分表明，台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統。兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，完成國家統一是全體中華兒女孜孜以求的願望。有全體14億多中國人匯聚的智慧和力量作支撐，實現國家統一的民意無比堅實、基礎無比雄厚、力量無比強大。



在中國共產黨的引領推動下，70多年來特別是兩岸隔絕狀態打破以來，兩岸關係獲得長足發展。兩岸交流合作日益廣泛，互動往來日益密切，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來實實在在的好處，充分說明兩岸和則兩利、合則雙贏，兩岸同胞走近走親的強烈意願是任何力量都壓制不了的，兩岸交流交往交融的時代大潮是任何力量都阻擋不了的。兩岸關係發展，特別是祖國大陸廣泛惠及台灣同胞的政策舉措，契合了廣大台灣同胞的心聲，塑造了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。