海外人士積極評價設立台灣光複紀念日

中評社北京10月28日電／據新華社報導，10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議經表決，通過了關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。



海外人士普遍認為，在台灣光復80周年之際設立台灣光復紀念日正當其時，意義重大，影響深遠。這一紀念日的設立彰顯台灣是中國不可分割一部分這一無可辯駁的歷史事實，有力捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，不僅激勵海內外中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥，也將讓國際社會堅持一個中國原則的基本格局更加鞏固。



“有助於國際社會形成正確的歷史認知”



“設立這一紀念日是值得高度評價的舉措，既是對歷史的回顧與學習，也契合中國人民從歷史中汲取力量、推動新時代發展的願望。”日本山口大學名譽教授默纈厚說，中國再次向國際社會重申台灣是中國不可分割的一部分，這具有極其重大的意義。“台灣擺脫日本殖民統治是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利的成果，這一點已為歷史證明。”



“我們讚賞中國將10月25日設為台灣光復紀念日，這莊嚴宣示了中國人民捍衛國家主權的團結精神和堅定決心。”巴基斯坦常駐日內瓦代表比拉爾·艾哈邁德大使24日在日內瓦舉行的設立台灣光復紀念日活動上說。他強調，聯合國大會於1971年通過的第2758號決議，確認了一個中國原則，這是聯合國歷史上一個裡程碑。如今，這一決議繼續得到國際社會壓倒性支持。



南非國民議會議員、非洲人國民大會青年聯盟全國執行委員會成員安迪西維·昆巴卡說，台灣光復紀念日的設立提醒我們，民族解放從不是恩賜，而是通過團結鬥爭與英勇犧牲贏得的成果。這一勝利鞏固了戰後國際秩序。“今天，我們與中國朋友共同紀念這一重要歷史時刻。作為南非青年一代，我們鄭重重申對一個中國原則的堅定支持。”



“設立台灣光復紀念日既是對一個中國原則的堅決捍衛，也體現了中華民族團結一心、共同為國家繁榮發展而奮鬥的時代精神。”長期研究中國近現代政治史的吉爾吉斯斯坦世界政治研究所所長舍拉季爾·巴克特古洛夫說，中國人民1945年取得抗日戰爭偉大勝利，台灣光復是這一勝利的重要成果。設立台灣光復紀念日受到兩岸人民支持，可謂民心所向。