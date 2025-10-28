李強出席第28次中國－東盟領導人會議

當地時間10月28日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡出席第28次中國－東盟領導人會議。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，當地時間10月28日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡出席第28次中國－東盟領導人會議。



李強表示，正如4月習近平主席出訪東南亞時所講，團結就是力量，合作才能共贏。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年。在那場戰爭中，中國與東南亞國家相互支持、並肩戰鬥，最終贏得獨立和解放。隨後數十年，我們又一道共同發展，以相互啟迪、通力合作實現經濟快速增長，以守望相助、和衷共濟渡過金融危機、海嘯、新冠疫情等重大難關。當前國際形勢出現不少新的變化。中國同東盟國家應當更加堅定地團結自強，凝聚更大合力，排除外部干擾，在相互倚重、協調行動中捍衛自身正當權益，在互通有無、深化合作中促進經濟穩健增長。



李強指出，中國願同東盟國家加強發展戰略對接，落實好《中國－東盟全面戰略夥伴關係行動計劃（2026－2030）》，繼續推動構建更為緊密的中國－東盟命運共同體。一是讓戰略互信更加堅實。加強戰略溝通，妥善處理分歧。中方將繼續支持通過“東盟方式”推動柬泰和平解決爭端。要加快推進“南海行為準則”磋商並爭取盡早達成。二是讓利益融合更加深入。以實施中國－東盟自貿區3.0版升級議定書為契機，加快推進貿易和投資自由化便利化，加強產業互融互嵌。中方將繼續向中國－東盟合作基金注資，願同東盟國家設立中國－東盟數字學院，搭建人工智能合作平台機制，建立海事發展與技術合作中心等，深化交通運輸、數字經濟、綠色經濟、防災減災、氣候變化等合作。三是讓情感聯結更加牢固。辦好今年人文交流年閉幕式，將2026年定為“中國－東盟建立全面戰略夥伴關係5周年主題年”，加快建立中國－東盟旅遊部長會議、教育部長會議機制，用好中國－東盟行政院校和智庫合作網絡。中方願同東盟國家並肩奮進，推動中國和東盟合作行穩致遠。



與會東盟國家領導人表示，東盟中國關係持續深入發展，各領域合作成果豐碩，為地區人民帶來廣泛福祉，已成為區域合作相互尊重、互利共贏的典範。東盟國家願同中方加強戰略溝通，增進政治互信，協力落實《中國－東盟全面戰略夥伴關係行動計劃（2026－2030）》、中國－東盟自貿區3.0版升級議定書，拓展經貿、互聯互通、數字經濟、綠色發展、能源、教育、旅遊、打擊跨國犯罪等領域合作，拉緊人文紐帶，推動東盟中國全面戰略夥伴關係邁向更高水平。東盟願同中國盡早達成“南海行為準則”，為地區和平、安全和穩定作出積極貢獻。



會前，李強同東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾共同見證簽署中國－東盟自貿區3.0版升級議定書。