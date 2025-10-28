紀念台灣光復80周年　在川台青這樣說

中評社北京10月28日電／據中國台灣網報導，10月24日，十四屆全國人大常委會審議通過了關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。10月25日，紀念台灣光復80周年大會在北京隆重舉行。連日來，“紀念台灣光復80周年”話題在廣大在川台灣青年中引發熱議。來聽聽他們都怎麼說——



銘記台灣光復歷史 傳承弘揚民族精神



“台灣光復是中華民族反抗外侮、維護國家統一的重要歷史節點。它不僅象徵著台灣回歸祖國懷抱，更是兩岸中國人共同抗戰勝利的成果。”成都星點海峽創業園、亞台青海峽創業園總經理郭弘揚表示，自己作為抗戰將士後代，從小聽長輩講述過那段艱苦卓絕的抗戰歷史。台灣光復是無數先烈用鮮血與犧牲換來的，我們必須銘記這段歷史。



“80年前，被日本竊據50年的台灣回到祖國懷抱，80年後，我們紀念台灣光復，要從歷史中汲取智慧和力量，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園。”受邀參加紀念台灣光復80周年大會的台青李偉國表示，“這不僅是對歷史的最好紀念，更是對先烈們最深切的緬懷與告慰。”



四川師範大學歷史係台生廖妤軒表示，台灣光復是中華民族長期反抗外來侵略取得的一項重要歷史成果，代表的不只是領土的回歸，更是民族尊嚴的回歸。



“台灣光復不僅是主權的回歸，更是身份的‘回家’。我回想起多年前一位台南老者對我說，在台灣光復那天他第一次在街頭大聲說出自己是中國人。”台青陳韻如動容地表示，紀念台灣光復，不僅是對歷史的回顧，更是對民族精神的傳承。兩岸同胞要永遠銘記這段歷史。



歷史不容歪曲 堅決抵制“台獨”史觀



針對民進黨當局將抗戰勝利說成“終戰”，刻意淡化台灣光復歷史，甚至聲稱“沒有台灣光復節”，妄圖切斷台灣與大陸的歷史聯結等行徑，在川台青們表示，台灣光復的歷史不容忘卻，兩岸同屬於一個中國的事實更不容歪曲。