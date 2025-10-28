貫徹二十屆四中全會精神　蔡奇出席會議

10月27日，學習貫徹黨的二十屆四中全會精神中央宣講團動員會在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華網消息，學習貫徹黨的二十屆四中全會精神中央宣講團動員會27日在京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他強調，學習好貫徹好黨的二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。要深入學習領會全會精神，全面落實宣講工作要求，高質量高水平完成宣講任務，引導廣大黨員、幹部、群眾深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來。



蔡奇指出，黨的二十屆四中全會是在即將進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期召開的一次十分重要的會議，全會《建議》對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章、奮力開創中國式現代化建設新局面的歷史主動，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。要緊緊圍繞習近平總書記在全會上的重要講話和《建議》，講清楚“十四五”時期我國發展取得的重大成就，講清楚“十五五”時期經濟社會發展的重大意義，講清楚黨中央關於國內外形勢的基本判斷，講清楚“十五五”時期經濟社會發展的指導思想、重大原則、主要目標、戰略任務和重大舉措、根本保證，講清楚貫徹落實全會精神要著重把握的重點，引導廣大黨員、幹部、群眾自覺把各項要求貫徹落實到“十五五”時期經濟社會發展各方面全過程，共同推動宏偉藍圖變為現實。



蔡奇強調，要充分認識宣講工作的重要性，把握宣講正確政治方向和基調導向，把全會精神講準確、講全面、講透徹。要聯繫實際、貼近群眾，多作有針對性的闡釋，多講生動鮮活的事例、觸動心靈的故事，多用通俗易懂的話語、具體翔實的數據，深入淺出講好黨中央精神，在回應關切中提升說服力、感召力，引導好輿論和預期，切實增強宣講實效。



中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊主持會議。國務委員諶貽琴出席會議。



中央宣傳思想文化工作領導小組成員、中央宣講團成員、中央宣傳文化單位主要負責同志等參加會議。