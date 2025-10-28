德國禽流感持續擴散　超50萬只禽類被撲殺

中評社北京10月28日電／據新華網報導，德國負責動物健康事務的弗裡德里希·洛夫勒研究所27日表示，德國禽流感疫情持續擴散，已有超50萬只雞、鴨、鵝和火雞等禽類被撲殺處理。



該研究所發言人說，自9月初以來，德國家禽養殖場已報告30起疫情。未來病例數可能進一步攀升。



目前，受疫情衝擊最嚴重的是位於德國東部的梅克倫堡－前波美拉尼亞州和勃蘭登堡州。僅在梅克倫堡－前波美拉尼亞州的兩個養殖場，就有近15萬只蛋雞被撲殺。10月26日，勃蘭登堡州東部一地區為控制疫情，宣布將再度撲殺約13萬只禽類。



除採取撲殺措施外，德國多地還設立了防護區等，以遏制禽流感疫情。德國農業、食品和國土部長阿洛伊斯·賴納呼籲在歐盟內部採取統一協作的防控行動。



弗裡德里希·洛夫勒研究所已將德國家禽養殖場疫情風險等級從“低”上調至“高”。專家指出，家禽疫情的持續擴散與候鳥遷徙活動密切相關。感染病毒的野鳥在發病初期仍具飛行能力，可能沿遷徙路線將病毒傳播至家禽養殖場。



該研究所表示，本輪禽流感疫情暴發時間較往年提前。目前正值秋季候鳥遷徙期，遷徙高峰尚未到來，病毒傳播風險仍在加大。該研究所稱，目前疫情在鶴類中的感染規模“前所未有”。在勃蘭登堡州西北部的利努姆濕地，鶴類死亡尤為嚴重。據當地官員介紹，截至25日，志願者收集了約1500具鶴的屍體。



一些媒體稱鶴為“超級傳播者”。對此，弗裡德里希·洛夫勒研究所所長克麗斯塔·屈恩表示，鶴確實對病毒特別敏感，也會大量排出病毒，但並非唯一的傳播源。



屈恩解釋說，禽流感病毒的主要擴散途徑為直接接觸感染或間接帶入傳播。由於鴨、鵝等露天飼養的家禽活動區域易被野鳥進入，因此尤其容易受到感染。此外，在受病毒污染的環境中，鞋具、設備或車輛也可能成為病毒的傳播媒介。