美國男子接受豬腎臟移植近9個月　創新紀錄

中評社北京10月28日電／據新華網報導，美國一名男子在接受基因編輯豬腎臟移植近9個月後，由於豬腎臟功能衰竭被摘除，重新開始透析治療。科研人員表示，該豬腎臟在人體內維持功能近9個月，創下同類試驗中移植豬腎臟存活時長的新紀錄，為異種器官移植研究提供重要參考。



據報導，今年1月25日，美國麻省總醫院布里格姆醫療中心的外科醫生為來自新罕布什爾州的67歲患者蒂姆·安德魯斯移植了一顆經基因編輯的豬腎臟。手術使用的豬腎臟經過了69處基因編輯，其中包括“敲除”會引起人體排異反應的基因，添加一些人類基因以提高動物器官與人體的兼容性，同時降低跨物種移植風險。



安德魯斯在移植手術後暫時擺脫透析治療，創造了基因編輯豬腎臟在人體內存活的最長紀錄。儘管採用了基因編輯與強效免疫抑制方案，他體內仍發生移植器官排異反應。據院方介紹，本月23日晚，醫生為其實施手術摘除豬腎臟。安德魯斯表示，排異反應和藥物副作用讓他的身體難以承受。



研究人員指出，這一試驗為異種器官移植研究積累了寶貴經驗。



近年來，美國醫療團隊也嘗試將經基因編輯豬心、肺和肝移植到人體，但這些器官在人體內的存活時間均未超過數月。研究人員希望，未來異種器官移植技術有望緩解移植器官短缺問題。



豬的器官組織結構、生理功能等與人體器官相近，被視為異種器官移植的理想供體候選者，但仍存在多種風險和技術難題。