王滬寧主持召開全國政協主席會議（圖源：央視新聞） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，政協第十四屆全國委員會第四十二次主席會議27日下午在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習貫徹習近平總書記在中共二十屆四中全會上的重要講話和全會精神。王滬寧表示，中共二十屆四中全會是在向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程上舉行的一次十分重要的會議，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署。要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深刻領會和把握全會的重大意義，深刻領會和把握“十四五”時期我國經濟社會發展重大成就，深刻領會和把握“十五五”時期我國經濟社會發展的重大意義、指導思想、重大原則、重大戰略和根本保證，切實把思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來。全國政協要把學習好貫徹好中共二十屆四中全會精神作為重大政治任務，迅速興起學習貫徹全會精神的熱潮，扎實抓好廣大政協委員和政協機關黨員幹部學習教育，切實把全會精神和中共中央決策部署貫徹落實到政協全部履職工作中，更好統一思想認識、積極建言獻策、激發奮進動力。要高質量做好今年各項工作，聚焦黨和國家中心任務謀劃明年工作，研究制定好協商計劃，組織舉辦好各項協商議政會議活動，為制定實施“十五五”規劃、推動“十五五”時期各項工作順利開局起步獻計出力。



會議傳達學習貫徹習近平總書記近期重要講話和重要指示精神。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記在黨外人士座談會上的重要講話精神，發揮人民政協作為統一戰線組織和專門協商機構的作用，多做凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量的工作。要深入學習貫徹習近平總書記向聯合國糧食及農業組織成立80周年致賀信、給中國農業大學全體師生回信的重要精神，為全面推進鄉村振興、建設農業強國貢獻智慧和力量。要深入學習貫徹習近平總書記在全球婦女峰會上的主旨講話精神，圍繞相關議題深入調研議政。要深入學習貫徹習近平總書記在近期外事活動中的重要講話精神，不斷提高政協外事活動組織水平和實際成效，更好服務黨和國家外交大局。



全國政協副主席巴特爾、穆虹、蔣作君、何報翔圍繞學習貫徹習近平總書記近期重要講話精神作發言。全國政協副主席兼秘書長王東峰等就有關議題作說明。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強、蘇輝、邵鴻、陳武、咸輝、姜信治、王光謙、朱永新、楊震出席會議。