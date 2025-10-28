高市與特朗普會談 稱願開創日美同盟黃金時代

中評社香港10月28日電／共同社報導，日本首相高市早苗28日上午在東京元赤坂的迎賓館與美國總統特朗普舉行首次面對面會談。高市稱：“為了使日本與美國更加富強，希望與您共同創建日美同盟新的黃金時代。”她還表示為了使“自由開放的印度太平洋”（FOIP）取得進展，“願進一步推動日美合作”。兩位首腦簽署了關於供應和確保稀土等重要礦物的文件，以及旨在履行關稅協定中承諾的巨額投資相關文件。此外還與朝鮮綁架受害者家屬等會面。



高市在會談中強調，日美同盟“成為了世界上最偉大的同盟。日本也將一同為世界的和平與繁榮作貢獻。”特朗普稱，兩國關係“變得前所未有的牢固，我們是最強有力水平的盟友”，對進一步強化關係表示期待。他對日本政府“欲大幅加強防衛能力”給予肯定，並歡迎日本擴大對美國防衛裝備品的採購規模。



高市表示“有決心作為讓日本國力強盛的領導人努力工作”，並“感謝（特朗普總統）與前首相安倍晉三的長期友誼”。特朗普對高市就任首相表示祝賀，在此基礎上提到高市和安倍的關係，期待地表示高市“應該會成為最偉大的首相之一”。



兩位首腦還就旨在結束俄烏衝突的應對措施展開了磋商。高市向特朗普贈送了介紹日本對美投資情況的地圖。



特朗普此次是繼2019年6月出席在大阪市舉行的二十國集團首腦會議（G20大阪峰會）後再次訪日，也是他第二任期的首次來訪。



高市已表示欲將原定於2027年度的防衛費占國內生產毛額（GDP）比例增至2%目標達成時間提前，還表示將在2026年內修改三份安保相關文件。



兩位首腦在簽署文件後共進午餐並繼續交換意見。隨後從東京都內美軍直升機機場一同搭乘“總統”專機前往位於神奈川縣橫須賀市的美海軍橫須賀基地，視察美國核動力航母“喬治·華盛頓”號。



高市還在迎賓館與特朗普一同檢閱了儀仗隊。日本外相茂木敏充在外務省與美國國務卿盧比歐舉行會談。