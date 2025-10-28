我國科考隊圓滿完成北極載人深潛任務

圖為“探索三號”在北極密集冰區破冰航行。自然資源部供圖 中評社北京10月28日電／據人民日報報導，執行北極載人深潛任務的我國科考隊27日圓滿完成任務，順利返回。本次科考依托我國自主設計建造的國際首艘具備破冰能力的載人深潛作業母船“探索三號”，及其搭載的“奮鬥者”號載人潛水器進行。



科考隊7月22日從海南三亞出發，在北冰洋作業56天，進行了一系列科學考察和試驗。“奮鬥者”號載人潛水器在北極完成了43個潛次作業任務。“蛟龍”號載人潛水器完成了我國首次北極冰區載人深潛，並與“奮鬥者”號進行了水下協同作業，創新了我國雙載人潛水器水下協同作業模式。



在海冰覆蓋率大於80%的中央海盆，科考隊進行了國際上首次加克洋中脊的載人深潛科考，“奮鬥者”號最大下潛深度5277米。深潛作業經歷了極晝、極夜、融冰期和結冰期，克服了低溫、大風困難。



本航次驗證了“奮鬥者”號載人潛水器和“探索三號”母船在極地冰區的作業能力和應用價值，實現了一系列極區深潛科考作業相關技術突破。科考隊建立了極區極端環境下“奮鬥者”號載人深潛作業規程，開創了在密集冰區“船潛協同”的移動式冰潛新模式，在海冰不斷漂移的惡劣環境中實現了精準導引、安全上浮，大大增加了極區載人潛水器海底作業時間的範圍，使我國成為世界上唯一在北極密集海冰區進行連續載人深潛的國家。



基於“探索三號”和“奮鬥者”號高精度及常規化作業優勢，科考隊采集了一批珍貴的水體、沉積物、岩石和生物樣品，獲得了大量的觀測數據，將為深入研究北極氣候快速變化、極區生命演化和適應機制等提供重要科學支撐。