浙江桐鄉：“漫”游世界　子愷文化聚僑心

中評社北京10月28日電／據中國僑網報導，“我在加拿大，為大家朗讀豐子愷散文《漸》的片段。”“我在巴黎，為大家朗讀豐子愷散文《談自己的畫》的片段。”……自從“雲上頌家書”子愷散文的誦與讀活動開始以來，浙江桐鄉市委統戰部已陸續收到來自全球各地華僑華人、留學生的朗讀音頻或視頻。



中國民主同盟盟員豐子愷是從桐鄉走出的散文家與漫畫家，其文字與畫作始終是聯結海內外游子與故鄉的文化紐帶。



近年來，桐鄉市依托豐子愷名人效應，深挖“子愷藝術”價值，以“文化尋根”“藝術浸潤”“長效機制”為抓手，持續深化“子愷文化進僑界”品牌建設，打造具有地方辨識度的文化品牌。



深掘內涵 以文脈凝僑心



“童真”“美育”“家國情懷”等核心思想，是豐子愷作品中跨越時代、普世共鳴的精神內核，也是僑界人士情感連接的出發點和落腳點。



“很喜歡這次的活動，這是我在美國課堂上學不到的。子愷漫畫很有趣，等回美國後，我要讓我弟弟也嘗試一下。”前不久，從美國返回桐鄉看望祖父母的傅嘉悅參加了桐鄉市委統戰部舉辦的“僑海尋根”活動，理解了父母口中“子愷畫裡的家鄉味”。



為讓僑界人士讀懂子愷文化中的精神密碼，桐鄉多次組織開展“文化尋根”系列沙龍與研學活動，邀請豐子愷後人及相關專家解讀其作品中的家國意象與藝術理念；還聯合豐子愷研究會和海外僑團在新加坡、法國等國家舉辦豐子愷海外藝術展，加深僑界人士對子愷文化的認知度和情感聯繫。



“我們一直以傳承、發揚子愷文化為己任，希望讓散落在世界各地的僑胞，都能從外公的筆墨裡摸到家鄉的溫度、找到精神的歸處。”豐子愷外孫宋雪君說。