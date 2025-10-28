十四屆人大常委會第十八次會議舉行聯組會議

中評社北京10月28日電／據人民日報報導，十四屆全國人大常委會第十八次會議27日上午在北京人民大會堂舉行聯組會議，審議國務院關於2024年度企業國有資產（不含金融企業）管理情況的專項報告並開展專題詢問。趙樂際委員長出席會議。



肖捷副委員長主持會議。安立佳、朱明春、劉修文、田學軍、向巧、歐陽昌瓊、呂世明委員和全國人大代表張錦嵐等同志，圍繞近年來深化國資國企改革的舉措、成效、下一步要聚焦的重點工作，推進國有經濟布局優化和結構調整，國有企業和國有資本保值增值，國企改革深化提升行動重點任務完成情況，推動國有企業科技創新、培育和發展新質生產力，更好發揮國有企業作用、推動產業鏈供應鏈更趨穩定，深化國有企業薪酬制度改革等問題提出詢問。



國務院副總理張國清，國務院國資委、財政部、科技部、人力資源社會保障部、國家發展改革委、工業和信息化部等有關部門負責同志到會聽取意見、回答詢問。



張國清表示，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國有企業改革持續深化，有力促進了國企活力效率提升、生產經營穩中向好、在關鍵時刻發揮關鍵作用。國務院及各有關部門將深入貫徹落實習近平總書記關於國有企業改革發展和黨的建設的重要論述，持續優化國有經濟布局，建立健全全級次穿透式監管體系，“一企一策”完善考核評價制度，開展國有經濟增加值核算，推動國有企業高質量發展，更好發揮國有經濟戰略支撐作用。



肖捷表示，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央始終堅持“兩個毫不動搖”，從鞏固公有制主體地位、更好發揮國有經濟戰略支撐作用出發，作出一系列重大決策部署。此次專題詢問，是全國人大常委會學習貫徹習近平總書記重要論述，貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，依法行使監督職權，推動促進國資國企高質量發展的重要舉措。國務院及有關部門要認真研究處理審議意見和專題詢問中提出的意見，依法向全國人大常委會提出研究處理情況的報告。全國人大財經委、常委會預算工委要加強跟蹤監督。



全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、鄭建邦、丁仲禮、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾，秘書長劉奇出席會議。