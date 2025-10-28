江蘇構建貫通協調機制　增強巡視震懾力

江蘇省委巡視機構緊扣政治監督定位，聯合多部門會商，精準梳理監督重點和有關問題。圖為該省委巡視辦工作人員集體研究討論巡視工作方案和監督指引。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京10月28日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委四次全會強調，堅守政治巡視定位，著力推動巡視更加精準發現問題、有效解決問題。江蘇深入貫徹落實中央紀委全會精神，發揮巡視綜合監督作用，加強與紀檢監察、組織、審計、財會、統計、信訪等監督的貫通協調，以巡視監督為“1”，其他監督為“X”，探索建立“1＋X”貫通協調機制，打破壁壘、協同聯動，有效凝聚各方力量，釋放出“1＋1>2”的叠加效應，不斷增強巡視震懾力穿透力推動力。



巡前全景研判，下好貫通協同“先手棋”



“這份清單不僅是問題的匯總，更是我們開展監督的‘導航圖’。”在江蘇省委巡視組的工作現場，一位工作人員指著巡視對象問題清單上密密麻麻的標注說。在他手邊，幾本厚厚的監督指引整齊排列，旁邊還附有文件索引和檢查建議。正是基於這樣細致的前期準備，巡視工作才得以精準切入、有的放矢。



發現問題是巡視工作的生命線。隨著新時代巡視工作不斷向縱深推進，如何從紛繁複雜的各類問題中抽絲剝繭鎖定真問題、挖出真情況，成為推動巡視工作高質量發展的關鍵所在。



每輪巡視啟動前，江蘇省紀委監委相關室都會結合日常監督掌握的“活情況”，向省委巡視組提出重點關注方向與重要問題線索。與此同時，省有關職能部門提供各自監督成果，聯合開展問題篩查和情況分析，幫助進一步找准監督靶向。



“巡視是政治監督，必須奔著問題去、盯著責任督。在確定巡視監督方向時，我們重點關注三個方面：中央和省委決策部署落實不到位的、群眾反映較為集中的，以及日常監督發現的高頻問題。”省委巡視辦相關負責同志介紹，通過與紀檢監察機關和組織、宣傳、審計、信訪、統計、財政、國資、人社、民政等部門建立常態化溝通機制，有效將分散在各領域的問題匯聚成“導航圖”。比如，在梳理第三輪巡視所涉及的縣（市、區）問題時，30個省級機關部門通報了1600餘份工作材料，從幹部作風到資金使用，從項目進度到民生短板，各項監督重點都被精準標注，初步勾勒出被巡視地區的“問題輪廓”。