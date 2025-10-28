槍殺安倍的山上徹也在首次公開庭審中認罪

中評社香港10月28日電／日經新聞報導，在2022年7月發生的日本前首相安倍晉三槍擊事件中因殺人罪等被起訴的被告山上徹也（45 歲）的陪審團審判首次公開庭審於10月28日在奈良地方法院（審判長田中伸一）開庭。關於是否認罪，山上表示“起訴內容全部屬實，確實是我做的”。



締造了日本歷代最長政權的前首相在選舉演講時被殺，這一前所未有的事件也凸顯出警方的要人安保措施存在漏洞、“靈感商法”（借宗教或心靈慰藉名義實施的詐騙行為）造成危害等問題。距離事件發生已過去3年多，此次開啟的審理旨在釐清被告的作案動機及最終實施襲擊的經過。



山上因殺人罪、違反火藥類取締法等共計5項罪名被起訴。辯方在對罪狀認否的補充意見中表示，“對於殺人罪，將如起訴內容所示，不提出異議”，但將對槍枝刀具法中的發射罪是否成立等問題提出抗辯。



檢方在開庭陳述中指出，被告的母親多次向世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）捐款，家庭陷入貧困，導致被告對該教團的仇恨不斷加深。檢方主張，“被告認為襲擊安倍能讓社會關注該教團，加劇對教團的批判”。檢方還提及被告反覆進行槍枝試射的情況，強調其具有高度計劃性。



辯方被認為將著重說明被告的成長經歷及家庭環境對其產生的影響，請求予以酌情考量。本案審理的核心爭議點將集中在量刑問題上。



本次庭審年內共指定18次開庭日期（含預備庭審日），計劃於12月結審。庭審安排包括對被告的母親、妹妹、在被告拘留期間與其會面的宗教學者進行證人詢問，並對被告本人進行訊問。將於2026年1月21日作出判決。