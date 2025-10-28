何立峰出席金融街論壇年會開幕式並講話

中評社北京10月28日電／據新華社報導，2025金融街論壇年會27日在京開幕，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席開幕式並講話。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力出席開幕式。



何立峰指出，“十四五”時期，在黨中央堅強領導下，金融事業發展取得顯著成效。“十五五”是中國基本實現社會主義現代化的關鍵時期，也將是推動金融高質量發展、加快建設金融強國的關鍵時期。金融系統要高質量參與實施好國家“十五五”規劃，把黨中央確定的戰略方向和重大舉措轉化為具體行動，堅定不移走中國特色金融發展之路，毫不鬆懈推進防風險、強監管、促高質量發展，穩步推進金融領域更高水平對外開放。金融系統要全力以赴支持完成“十五五”主要目標任務，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻更大力量。



何立峰強調，當前世界百年未有之大變局在加速演進，全球金融市場挑戰與機遇並存。中國願與各方一道，積極參與全球金融治理研究，穩步推動全球金融治理改革不斷取得新進展，為維護公平公正的國際經濟金融秩序、促進全球金融穩定發展貢獻中國智慧和中國力量。



何立峰指出，北京經濟金融底蘊深厚，將積極支持北京立足“四個中心”城市戰略定位，進一步優化金融發展生態，深化金融改革開放，推動首都金融高質量發展。