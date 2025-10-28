特斯拉董事長呼籲批准馬斯克萬億薪酬計劃

1月20日埃隆·馬斯克在美國首都華盛頓第一資本體育館講話的照片。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華網報導，美國特斯拉公司董事長蘿賓·德諾姆27日致信股東警告稱，如果公司首席執行官（CEO）埃隆·馬斯克的10年期薪酬計劃未獲批准，馬斯克可能離職。依據薪酬計劃，馬斯克未來有望獲得約1萬億美元市值的特斯拉股票作為酬勞。



據美國《財富》網站和德新社報導，德諾姆在信中寫道，沒有馬斯克，“特斯拉可能失去重大價值”。特斯拉如果不能營造環境，“通過公平的績效薪酬計劃（激勵馬斯克）實現偉大目標”，馬斯克就可能卸任首席執行官，特斯拉就會失去他的才能和遠見。這對股東能否獲得“卓越”回報至關重要。



特斯拉要求股東在11月5日午夜前就薪酬計劃等關鍵事項完成投票，以便於在次日召開的年度股東大會期間計票。德諾姆稱，此次投票是特斯拉“關鍵拐點”，馬斯克“獨一無二”的領導力無可替代，特別是在公司從“普通車輛製造企業”轉型為“智駕車輛與機器人製造企業”之時。馬斯克曾表示，特斯拉的未來在於自動駕駛出租車和人工智能機器人。



特斯拉9月5日公布了為馬斯克定制的10年期薪酬計劃。該計劃為特斯拉今後發展設定充滿挑戰的分階段目標，馬斯克若能完成全部12項目標，有望獲得12%的特斯拉股票。屆時，特斯拉的市值按設想將達到8.5萬億美元，馬斯克獲得的股票市值將達1萬億美元。



德諾姆接受美媒採訪時稱，如果馬斯克沒能完成這些目標，將一無所獲。



特斯拉2018年為馬斯克制訂過類似薪酬計劃。馬斯克提前數年完成業績目標，但本應獲得的500多億美元薪酬仍未獲美國法院放行。



據報導，已有一些咨詢公司建議特斯拉股東反對馬斯克的薪酬計劃，理由包括金額巨大、董事會缺乏獨立性。