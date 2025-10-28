日本新版過勞死白皮書顯示精神障礙工傷大增

中評社香港10月28日電／共同社報導，日本政府在28日的內閣會議上敲定了2025年版《過勞死等防止對策白皮書》。該白皮書匯總了過勞死與過勞自殺的現狀以及政府將推進的防止對策。白皮書顯示，因精神障礙申請工傷認定的案例數逐年增加，達到2010年度的3倍以上。其中，原因與人際關係、職權騷擾等“職場環境”有關的案例數激增。醫療一線因精神障礙被認定為工傷的案例數也在增加，凸顯問題的嚴重性。



首相高市早苗已向厚生勞動相上野賢一郎下達指示，要求“在維持身心健康和尊重員工選擇的前提下，探討放寬勞動時間限制”。政府會以怎樣的姿態來改善白皮書所揭示的職場嚴酷狀況或面臨考驗。



上野在內閣會議後的記者會上稱：“我們將全力推進防止過勞死的對策。”他就勞動時間限制表示：“存在各種各樣的意見。我們將詳查對工作方式實際狀況和需求的把握結果，並深化討論。”



白皮書顯示，因精神障礙申請工傷認定的案例數從2010年度的1181件大幅增至2024年度的3780件。對於獲得工傷認定的案例數（含不予支付）按原因來分類，結果顯示原因為“人際關係”的案例數從2022年度的749件增至2024年度的1519件，翻了一倍以上；“職權騷擾”和“性騷擾”也有所增加。



對因精神障礙獲得工傷認定的案例數按行業來看每三年的平均數，結果顯示以醫生和護士為對象的“醫療”從2011～2013年度的14.7件增至2020～2022年度的46.7件，增加了約2倍。在2020～2022年度，在“醫療”之外，“建築業”（44.3件）和“汽車駕駛從業人員”（39.0件）也比較多。