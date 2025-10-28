【
港股跌0.3% 滙控收市升逾4%
http://www.CRNTT.com
2025-10-28 17:35:45
中評社香港10月28日電／港股反覆低收，結束3日升勢。恒生指數初段升至26519點，創逾兩星期高位，午後轉跌最多近190點，收市報26346點，跌87點，跌幅0.3%，主板成交額2427億元。
香港電台報導，科技指數一度升至近6200點，收市報6093點，跌幅約1.3%。ATMXJ跌近1%至近2%。晶片股先升後跌。
滙控中午公布上季業績，股價高收逾4%，是升幅最大藍籌股。友邦升逾3%，內銀普遍靠穩，港交所跌0.4%。
