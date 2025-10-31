快評：習特釜山會後　台海可望相對平靜

中評社快評／“習特會”30日在韓國釜山登場，雙方談到很多議題，但未提及台灣問題，有別以往。台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係主要的緊張來源，今次未談，相信與特朗普今年1月重返白宮後的戰略轉變有關。



在特朗普第2任期及其推動“美國復興”的過程中，美台關係受到很大影響。特朗普對全球加增關稅，台灣並無受到優待，台灣20%稅率遠高於日本、韓國、歐盟的15%。今年8月，特朗普政府拒絕賴清德在出訪中南美洲途中過境紐約，導致其行程延後；特朗普今年夏天還暫停一項超過4億美元的對台軍援。



“台灣失去特朗普”，這是特朗普重返白宮後外界常聽到的一種論調，最早撰文闡述此觀點的是美國國安專家、特朗普前幕僚惠頓。本月28日，美國《外交事務》網站發表卡內基國際和平基金會治國方略高級研究員沃特海姆文章，甚至提出中美雙方要採取大膽行動，降低因台灣爆發戰爭的風險。



外界觀察到，近期中美關係主要關注點、摩擦點在貿易問題。因為特朗普政府戰略轉變，“冷待”台灣，台灣問題相對平靜，中美有條件不受此一問題干擾，集中精力處理貿易和其他重大問題。當然，如果特朗普政府重操故技、大打“台灣牌”，形勢可能急轉直下。



據中方公報，習特釜山會兩國元首同意保持經常性交往。特朗普期待明年早些時候訪華，邀請習近平主席訪問美國。為了雙方互訪順利實現，也為了其他廣泛的、重要的合作，美方理當小心處理台灣問題。如果美方不節外生枝，未來一段時間台海可望相對平靜。