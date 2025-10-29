劉國深答中評：鄭當選體現反“台獨”民意

廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深（資料圖） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）“當前台灣社會已經痛感‘台獨’分裂路線對台灣民眾利益可能造成巨大傷害，必須重新與大陸方面達成求同存異的共識，鄭麗文女士的當選正是這樣的民意的體現。”廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深在接受中評社記者採訪時表示，大家都要面向未來，歡迎台灣各政黨與中共一道，共同致力於中華民族偉大復興事業。



鄭麗文於18日當選新任中國國民黨主席，中共中央總書記習近平19日電賀鄭麗文，鄭麗文也覆電習近平表示感謝。



談及習近平總書記在給新任國民黨主席鄭麗文的賀電中，特別提到了“中華民族偉大復興勢不可擋”以及“推進國家統一”，劉國深表示，中華民族到了從未有過如此接近偉大復興這一刻。民進黨前主席許信良甚至認為中華民族已經實現偉大復興，劉國深則認為，中華民族偉大復興還有最後一里路要走，誠摯盼望台灣各界繼續與大陸方面攜手同行，在中華民族偉大復興進程中化解分歧和對立，讓台灣價值得到更加充分的體現。



劉國深指出，當前台灣社會已經痛感“台獨”分裂路線對台灣民眾利益可能造成巨大傷害，必須重新與大陸方面達成求同存異的共識，鄭麗文女士的當選正是這樣的民意的體現。台灣社會已經被民進黨“去中國化”政策搞亂很久了，整個台灣社會的撥亂反正任重道遠。期待國民黨在鄭麗文女士領導下，引領台灣主流文化回歸中華文化正道，為兩岸關係和平發展、融合發展做出卓越貢獻，最終造福全體台灣人民，為中華民族偉大復興做出更大貢獻。



針對國民黨內部團結的問題，劉國深表示，這是國民黨“家務事”，我們還是要看主流，國民黨內部存在不同聲音也是正常現象。在民心思變的大勢之下，國民黨能否引領社會有中道路線，關係到國民黨的政黨競爭力，事實證明國民黨不能被民進黨的“去中國化”路線牽著鼻子走，那樣子是不會有出路的。



如何看待接下來藍白合作？劉國深說，藍白之間存在差異不是新聞，如何確保台灣地區有一個和平穩定的發展環境，才是藍白兩黨的當務之急，要看大趨勢、大格局。我們樂見藍白兩黨真誠合作，不必糾纏台灣地區政治人物過去的言論，大家都要面向未來，歡迎台灣各政黨與中共一道，共同致力於中華民族偉大復興事業。藍白合作考驗兩黨領導人的政治能力和政治智慧。大陸方面將繼續確保兩岸關係和平發展融合發展的大勢。