中評現場：宋濤會見蕭旭岑　達共識

宋濤與蕭旭岑親切握手（中評社 林艶攝） 中評社天津10月29日電（記者 林艶）第十六屆津台投資合作洽談會今天上午在天津開幕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤10月28日傍晚在天津迎賓館會見了前來參會的中國國民黨候任副主席蕭旭岑一行。雙方在會談期間，都強調了在堅持“九二共識”，反對“台獨”的共同政治基礎上，加強兩黨交流交往，推動兩岸交流合作。



此次宋蕭會是國民黨主席改選後，宋濤主任會見的首個國民黨高層訪問團。中評社記者現場看到，宋濤提前步入會見廳，笑容滿面地迎接蕭旭岑一行。他與迎面走來的蕭旭岑一行一一親切握手，並表示歡迎。隨後，雙方移步沙發區會談。宋濤親切地稱呼蕭旭岑一行為“老朋友”，並祝賀蕭旭岑首席執行長獲提名為中國國民黨副主席，還請蕭旭岑代為轉達對鄭麗文女士的問候。



宋濤表示，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了前進方向。他表示，兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，都是中國人，有著共同的歷史記憶。我們設立台灣光復紀念日，隆重紀念台灣光復80周年，激勵兩岸同胞銘記歷史、捍衛抗戰成果、守護共同家園、共創民族未來。



宋濤指出，站在新的起點上，我們要堅持一個中國原則和“九二共識”、反對“台獨”，加強兩黨交流交往，推動兩岸交流合作，共同弘揚中華文化，共促國家統一，堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。

