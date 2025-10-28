鈴木社長對比亞迪輕型EV表示警惕

中評社香港10月28日電／在將於10月29日舉行的“2025日本移動展（JMS）”的媒體發佈會上，中國比亞迪將首次展示輕型純電動汽車（EV）。由於比亞迪在中國掀起了價格競爭，在日本也出現了擔憂的聲音。鈴木的社長鈴木俊宏在接受日經新聞專訪時表示：“不應展開價格競爭”，認為應該進行健康的競爭。訪問內容如下：



記者：鈴木和比亞迪將在全球首次公開輕型電動乘用車（編者注：“輕型汽車”是日本國內獨有的汽車規格，指符合排量在660cc以下等條件的小型車輛）。



鈴木俊宏：世界上有許多小型車的標準，比亞迪選擇了日本的輕型車標準。我感到非常高興。新的競爭即將開始，希望我們能相互切磋，努力向前。日本人對中國產品的（購買）門檻正在降低。我認為（比亞迪）是一個巨大的威脅。



不過，（在EV銷售中）不應進行價格競爭。看看中國的光伏面板的情況，市場不繁榮的競爭，即使是頂級製造商也無法盈利。這樣有誰得利呢？我們要在讓顧客理解產品的同時進行銷售。



記者：在（各家企業輕型卡車齊聚的）“輕卡市場”上，也將宣傳EV的應用。



鈴木俊宏：讓人們實際看到並接觸到EV是非常重要的。讓他們理解“EV可以在自己的生活中發揮作用”。包括其他企業在內，我們將在顧客面前展示（各種使用EV電源的服務）。這將產生很大的效果。



記者：今年是日本確定汽車稅制改革方針的“關鍵年”。貴公司對新內閣有什麼期待？



鈴木俊宏：關於稅率，我認為不應僅僅看有沒有財政來源，而是要討論為了描繪日本的增長戰略，應當制定怎樣的稅制。