日八大車商上半年度銷量顯示四家受美關稅拖累

中評社香港10月28日電／共同社報導，日本國內八大汽車廠商27日公佈的2025上半年度（4至9月）全球銷量資料顯示，受美國特朗普政府的高關稅政策等影響，日產汽車、馬自達等四家公司在美國市場表現不佳，銷量低於上年同期。加上本田在中國市場疲軟，以印度為主要市場的鈴木也下滑，共有六家公司銷量同比下降。另一方面，豐田汽車增加4.7%，達到526.7216萬輛，兩年來創同期新高。大發工業也增加，企業在關稅與各地區競爭加劇的背景下表現各異。



八家公司的全球總銷量基本持平，為1199.758萬輛。美國徵收的15%汽車關稅今後也將對多家企業構成沉重負擔。



豐田在美國市場的混合動力車（HV）持續暢銷，推出新款純電動汽車（EV）“bZ3X”的中國市場也銷量喜人。大發方面，認證違規問題曝光後首次推新的微型車“MOVE”銷勢良好，帶動銷量增長7.8%，達到49.2371萬輛。



而本田銷量下降6.1%，為173.1291萬輛。雖然在美國市場呈現增加，但在中國市場銷量大幅下滑。



日產減少3.1%，為153.5996萬輛。美國市場減少0.9%，轎車“Sentra”等表現不佳。以對美出口為主的馬自達和斯巴魯也在美國市場陷入低迷，整體銷量分別下降3.3%和4.5%。在美沒有生產基地的三菱汽車減少5.9%，鈴木減少2.8%。