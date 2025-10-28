特朗普明訪韓　朝鮮仍未回應會談提議

中評社香港10月28日電／韓聯社報導，美國總統特朗普將於29日至30日訪問韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議。特朗普曾表明願借此機會同朝鮮國務委員會委員長金正恩會晤，但截至28日下午5時，朝鮮仍未對特朗普的提議作出回應。



特朗普24日乘專機開啟亞洲訪問之行，表達了在非軍事區與金正恩會晤的意願。特朗普前一天也表示，可延長在韓停留時間，討論對朝制裁問題。考慮到朝美領導人會談準備流程，衹有朝方在29日前作出回應，朝美領導人會談才能成行。韓國統一部長官鄭東泳當天在國會外交統一委員會的國政監查會上表示，朝美領導人若要在板門店會晤，朝方至少須在今明兩天內表明立場。



特朗普曾多次稱朝鮮為“擁核國”，並提出放寬制裁的可能性。但與首任政府一樣，特朗普第二屆政府仍堅持完全無核化原則。金正恩于9月21日在第十四屆最高人民會議第十三次會議上發表講話稱，如果美方放棄荒誕的無核化執念，承認現實，願與朝方實現和平共處，朝鮮沒有理由拒絕與美方的會面。分析認為，在此情況下，金正恩擔憂與特朗普會晤有可能空手而歸。當前需要鞏固同中國和俄羅斯的關係，與美國進行對話條件尚不成熟。



另據分析，特朗普訪韓在即，朝鮮外務相崔善姬卻對俄羅斯進行訪問，彰顯朝俄“血盟關係”。由此推測，朝鮮為抬高身價或對美方提議保持沉默。