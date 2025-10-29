台胞談台灣光復紀念日設立：兩岸的心更近了

在北京台胞林璟雯（受訪者供圖） 中評社北京10月29日電（實習記者 許思悅）“共鑄民族魂——設立台灣光復紀念日”音樂會近日在京舉行。音樂會結束後，兩位在京台胞對中評社記者表示，音樂會以樂聲重溫歷史，以旋律凝聚情感，讓人深刻體會到設立台灣光復紀念日的重大意義與兩岸同胞血脈相連的深厚情誼。



在北京生活了25年的台胞湯雯喻表示，設立台灣光復紀念日意味著兩岸的心更近了。她回憶說，以前在台灣時，這個日子只是島內的節日，而如今大陸也一同紀念，“這更證明我們本來就是一家人”。她說，這場音樂會中從《望春風》到《五星紅旗飄揚》的曲目安排讓她格外感動，“開頭與結尾形成呼應，貫穿了家國的情感”，尤其是《保衛黃河》等曲目喚起了她家族的歷史記憶。她提到，祖輩曾經歷日據時期，有親人被征招赴海南當夥夫，“雖然我們這一代沒有經歷過，但從長輩的講述中能真切感受到那段歷史的沉重與民族精神的延續”。



同樣在北京生活多年的林璟雯也分享了她的感受。她認為，設立台灣光復紀念日具有重要意義，讓兩岸人民能共同紀念、共同銘記那段歷史，更強化了我們作為中國人的民族意識。她表示，音樂會中《九兒》和《保衛黃河》的演出讓她印象最深，前者表達了苦難與堅韌，後者展現出奮進與希望，兩首曲目之間的情感轉換讓人感受到民族精神的力量。她特別提到最後由童聲合唱團演唱的歌曲，從孩子口中唱出的未來，更讓人看到希望與傳承。在談及兩岸未來交流時，林景文表示，希望能有更多像這樣的文化活動，通過藝術和音樂讓兩岸人民相互瞭解、凝聚情感，明白我們是一家人。



設立台灣光復紀念日，不僅是對歷史的銘記，更是對未來的期盼。我們期待以文化為橋、以交流為紐帶，讓兩岸同胞在共同的記憶與情感中攜手前行，傳承光復精神，凝聚民族力量。

