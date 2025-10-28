美商務部長：日本5500億美元投在基礎設施

中評社香港10月28日電／正在日本訪問的美國商務部長盧特尼克10月27日接受日本經濟新聞（中文版：日經中文網）的獨家採訪，針對日美達成協定的5500億美元（約80萬億日元）對美投融資框架表示：“將把資金投向發電及管道等零風險基礎設施”。據其透露，電力及造船等領域的10～12家日本企業已開始探討對美投資項目，首個項目最早於2025年年內敲定。



盧特尼克在美國政府中負責貿易和產業政策。同時擔任“投資委員會”主席，該委員會負責確定日美兩國7月達成協定的5500億美元對美投融資框架的具體項目。在美國總統特朗普於27日傍晚抵達日本之前，盧特尼克已先行抵達東京，並在東京都內的美國駐日大使館接受了約40分鐘的採訪。



預計盧特尼克還將於28日參加日美首腦會談。



關於日本投資的5500億美元的使用方向，盧特尼克表示：“這是為了日本和美國經濟安全保障的共同投資，首個項目將投向電力領域”。將由日本企業供應燃氣輪機等，提升美國因數據中心擴張而需求增加的發電能力。



盧特尼克認為阿拉斯加州的液化天然氣（LNG）開發項目也是投資對象。“雖是大型項目，但日本參與的話將獲得LNG的採購權，從而在能源方面實現自主”。他同時指出，5500億美元中的過半資金可能會用於電力項目和能源開發。



考慮對美投資的日本企業擔心特朗普政府執政下獲得工作簽證的難度加大。盧特尼克表示將在事實上放寬規定，稱“將會讓企業提交為建設工廠及培訓美國員工而申請赴美的員工名單，由商務部發放簽證”。



發放簽證的工作一般由美國國務院負責。今後，作為外國企業對美投資對接窗口的商務部也將參與簽證發放工作，以推動投資迅速落地。



9月，韓國現代汽車集團的建築工人因涉嫌非法務工在美國被捕並扣押。原因之一是進駐美國的企業很難獲得工作簽證，企業方面提出了要求修改相關制度的意見。



除了面向全球徵收的對等關稅（日本適用15%稅率）外，美國商務部還在考慮引入針對半導體等提高稅率的“各領域關稅”。盧特尼克針對日本生產的半導體和藥品表示，即便引入各領域關稅，也會“保持15%的稅率不變”。



日美已達成共識，將把半導體和藥品的關稅稅率降至最低水準，但並未以明文形式確定下來，日本方面一直擔心美方無法履行共識內容。



此次是盧特尼克首次接受日本媒體的獨家採訪。