IMF拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟

中評社香港10月30日電／國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的意大利和希臘。



這項預測代表著一個重要的轉捩點，即儘管美國因擁有全球儲備貨幣而享有更強大的借貸能力，但其公共債務的快速增長已引發全球關注。



IMF的數據顯示，美國的財政預算赤字預計在2030年之前，每年都將徘徊在GDP的7%以上，這將是IMF追蹤的所有富裕國家中的最高赤字率。



預測到2030年，美國政府債務佔GDP之比將較目前水準上升逾20個百分點，達到143.4%。美國國會預算辦公室（CBO）也預計，此後數十年這一比例將持續升高。



此外，美國的預算赤字率將持續保持在7%以上，成為富裕國家中赤字問題最嚴重的國家。



相較之下，曾是2010－2012年歐元區主權債務危機核心的意大利和希臘，由於實施了嚴格的預算控制，預計到2030年其政府債務負擔將呈現下降趨勢。



在IMF發布預測的同時，美國政府的公共債務規模於上週三首次突破38兆美元大關。這是史上除新冠疫情時期外，美國公債總額增加1兆美元速度最快的一次，距離突破37兆美元僅兩個多月。



東方匯理旗下Amundi Investment Institute全球宏觀主管Mahmood Pradhan指出：“這是一個具有象徵意義的時刻，根據CBO的預測，美國債務將持續攀升——這就是長期存在赤字所帶來的影響。”



儘管名目上的債務佔比驚人，彼得森研究所資深研究員Joe Gagnon認為，扣除金融資產後的“政府淨債務”指標更能反映美國的債務負擔，因為它與投資者需持有的債務密切相關。



不過，即使以淨債務指標衡量，儘管到2030年美國的淨債務水準仍比意大利低約10個百分點，但該指標同樣呈現上升趨勢。IMF預計意大利的淨債務負擔將從2028年開始下降。